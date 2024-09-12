Политика США завершают план ослабления ограничений ударов ВСУ по территории рф, - Politico

2024-09-12 18:26

Стороны обсудили, как предотвратить дополнительные трансграничные атаки со стороны России.

Белый дом завершает разработку плана ослабления некоторых ограничений ударов ВСУ американским оружием по территории РФ.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, переговоры проводились в тесном контакте с небольшой группой официальных лиц в Белом доме. Сейчас детали плана еще согласовываются, но чиновники в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства.

Кроме того, стороны обсудили, как предотвратить дополнительные трансграничные атаки со стороны России, включая согласие США позволить Украине использовать британские ракеты большой дальности, которые содержат американские части.

Эти дискуссии знаменуют значительное изменение тона по сравнению с тем, что было в начале этого лета. В частности, это демонстрирует, что администрация Байдена может быть готова наконец согласиться на просьбу Киева позволить украинской армии лучше защищаться и делать более агрессивные шаги внутри России.

В июне советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что США, возможно, захотят расширить территорию, по которой позволяют бить ВСУ своим оружием.

"Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар", - подчеркнул он.

В последние дни разговоры приобрели особую остроту на фоне отправки иранских баллистических ракет в РФ.

Удары дальнобойным оружием по РФ

The Telegraph писал, что предоставление Киеву зеленого света для ракетных ударов дальнего радиуса действия, несомненно, повлияет на ход войны. Институт изучения войны определил не менее 225 потенциальных целей, которые Украина может поразить немедленно. Это военные аэродромы, тренировочные базы, логистические центры и производственные объекты, которые играют важную роль в поддержке российской военной машины.

Издание The Guardian пишет, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. В то же время объявлять об этом на саммите в Вашингтоне Лондон не планирует.