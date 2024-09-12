Великобритания будет ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов на военную помощь

Великобритания будет ежегодно предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов на военную помощь, сообщил государственный секретарь по иностранным делам Британии Дэвид Лэмми.
"Я горжусь обязательством премьер-министра Стармера предоставлять 3 млрд на военную помощь каждый год, которые нужны в вашей борьбе", – сказал он.
Также он подтвердил, что Британия будет выделять Украине помощь на 600 млн. фунтов, в том числе 242 млн. фунтов на гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также на поддержку реформ и восстановление.
Кроме того, Лэмми подчеркнул, что Британия сейчас ускоряет военные поставки Украине, в частности ракет для противовоздушной обороны, оборудования для истребителей F-16, самоходных артиллерийских установок AS-90, военных лодок, морского вооружения.
"Мы также вышлем Украине дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, десятки тысяч дополнительных артиллерийских снарядов и больше бронетранспортеров до конца года", - подчеркнул Лэмми.