Спорт В Жироне признались, что продали Артема Довбика из-за финансовых трудностей

2024-09-13 11:32

Жирона продала Артема Довбика, потому что нуждалась в деньгах, и в дальнейшем также будет продавать своих футболистов, ведь это часть бюджета команды. Об этом сообщил спортивный директор каталонцев Кике Карсель.

По словам функционера, Жироне было тяжело удержать лучшего бомбардира Ла Лиги, когда Рома сделала предложение.

"Рынок был очень открыт. Иногда я думал, что он может остаться, но когда Рома приблизились к нашим условиям, удержать его стало сложнее. Было важно продавать игроков, чтобы продемонстрировать то, что мы говорили годами, что мы команда продаж. Это был хорошее время для улучшения бюджета.

Найти замену Довбику было сложно, и мы искали похожие на него профайлы. Кандидатура Абеля Руиса была ясна, даже если бы Довбик остался. Миовски провел два хороших сезона с точки зрения голов в слабом чемпионате, но так же было и с Довбиком. Мы искали игрока соответствующего возраста и с энергией, а Абель и Миовски отвечали этому требованию", - приводит слова директора Diari de Girona.

Напомним, Рома подписала Довбика за 30.5+6 миллионов евро. За три матча украинец не сумел отличиться ни одним результативным действием.