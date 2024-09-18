Политика Глава разведки Турции впервые озвучил новый способ завершить войну в Украине

2024-09-18 13:34

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калин заявил, что российско-украинскую войну необходимо решать путем создания новой архитектуры безопасности на основе международного права. Об этом пишет Hürriyet..

Турция, по его словам, продолжит открытые и тайные усилия, направленные на прекращение войны в Украине и в Газе.

"Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, встает перед двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа… Российско-украинскую войну следует развязывать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", - отметил Калин.

В то время как относительно разрешения палестино-израильского конфликта он отметил необходимость скорейшего прекращения огня.

"Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия по разведке, направленные на прекращение войны в Украине и Газе", - добавил Калин.

Напомним, Реджеп Таип Эрдоган выступил с видеообращением к участникам саммита Крымской платформы в Киеве. Он заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Впоследствии представитель МИД Турции заявил, что окончание войны нужно искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать "сбалансированный результат".

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