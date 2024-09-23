Политика Содержание "плана победы" Зеленского сообщило The Times

2024-09-23 22:15

"План победы" состоит из четырех основных пунктов.

"План победы", который президент Украины Владимир Зеленский представит западным партнерам в рамках визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предусматривает продолжение операции в Курской области.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, "план победы" Зеленского состоит из четырех основных пунктов.

Кроме продолжения украинской операции на Курщине, которая должна укрепить позицию Киева на переговорах, это:

запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО;

запрос о предоставлении "специфического" современного оружия;

международная финансовая помощь для разрушенной экономики.

Напомним, накануне вечером Зеленский записал видеообращение из самолета в США. Он сообщил, что Украина представит там "план победы". По словам главы государства, план предусматривает оружие для защиты независимости и людей, дипломатию для консолидации партнеров и принуждения России к миру, справедливость для того, чтобы РФ отвечала за войну и чувствовала ее последствия.