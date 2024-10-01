Политика Боррель созвал чрезвычайный Совет ЕС для реакции на ситуацию на Ближнем Востоке

2024-10-01 11:33

В связи с резким ухудшением обстановки в Ливане глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал чрезвычайный неформальный Совет ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил его официальный представитель Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Стано подчеркнул, что Евросоюз имеет четкую позицию по Ливану, и она была на прошлой неделе выражена от имени 27 государств-членов, призывавших к немедленному прекращению огня ради спасения гражданского населения.

"В свете быстрого и серьезного ухудшения ситуации в Ливане министров попросили принять участие в совещании. Это неформальное заседание. Не ожидается официальных решений, но у министров будет возможность обсудить, что они планируют делать дальше", - пояснил представитель Борреля.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке остается очень напряженной. С начала прошлой недели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения Хезболла.

subscriber subscriber

Еще по теме

Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

2024-10-01 16:48

Боррель призвал не дать рашистам погрузить Украину в холод и тьму ударами по энергетике

2024-09-27 22:12

Боррель призвал Запад увеличить помощь, чтобы "не погрузить Украину во тьму"

2024-09-24 17:37

Йеменские хуситы впервые выпустили ракету, достигшую центральной части Израиля

2024-09-17 14:31

Еще новости в разделе "Политика"

Сенатор прокомментировал взгляды Трампа по урегулированию войны в Украине

2024-10-01 17:37

Марк Рютте возглавляет НАТО в критический момент войны, - Reuters

2024-10-01 16:05

Боррель созвал чрезвычайный Совет ЕС для реакции на ситуацию на Ближнем Востоке

2024-10-01 11:33

Венгрия выступила за немедленное прекращение огня в Украине

2024-10-01 10:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Сенатор прокомментировал взгляды Трампа по урегулированию войны в Украине 2024-10-01 17:37
Марк Рютте возглавляет НАТО в критический момент войны, - Reuters 2024-10-01 16:05
Боррель созвал чрезвычайный Совет ЕС для реакции на ситуацию на Ближнем Востоке 2024-10-01 11:33
Венгрия выступила за немедленное прекращение огня в Украине 2024-10-01 10:26