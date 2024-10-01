Политика Боррель созвал чрезвычайный Совет ЕС для реакции на ситуацию на Ближнем Востоке

2024-10-01 11:33

В связи с резким ухудшением обстановки в Ливане глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал чрезвычайный неформальный Совет ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил его официальный представитель Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Стано подчеркнул, что Евросоюз имеет четкую позицию по Ливану, и она была на прошлой неделе выражена от имени 27 государств-членов, призывавших к немедленному прекращению огня ради спасения гражданского населения.

"В свете быстрого и серьезного ухудшения ситуации в Ливане министров попросили принять участие в совещании. Это неформальное заседание. Не ожидается официальных решений, но у министров будет возможность обсудить, что они планируют делать дальше", - пояснил представитель Борреля.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке остается очень напряженной. С начала прошлой недели Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения Хезболла.