Политика Шольц: Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов рф

2024-10-03 16:48

Канцлер Германии Олаф Шольц во время "гражданского диалога" в городе Шверин заявил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Он назвал это "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", которое обеспечит необходимую поддержку в ближайшем будущем, передает Укринформ.

"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка (Украины – ред.) просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", - подчеркнул Шольц.

Касательно возможности телефонного разговора с Путиным, представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что канцлер сделает это, когда будет целесообразно. Он напомнил, что последний раз такой разговор состоялся в декабре 2022 года.

Накануне издание Zeit сообщило, что Шольц может рассматривать возможность телефонного разговора с Путиным перед встречей G20 в Бразилии в ноябре.

Стоит отметить, что страны "Группы семи" приняли решение до конца 2024 года предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Это американский кредит, который может быть дополнен европейскими деньгами или национальными взносами. Погашение займа планируется за счет поступлений от замороженных российских активов, большинство которых находится в странах ЕС.