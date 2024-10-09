Экономика Китай помог обрушить мировые цены на нефть - рф теряет свой основной источник доходов

2024-10-09 12:30

Мировые цены на нефть опускаются после определенного скачка в начале недели. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (1,77%), до $79,50 за баррель. Накануне этот сорт нефти подорожал на $2,88 (3,7%), до $80,93 за баррель - максимум с 26 августа.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,45 (1,88%), до $75,69 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,76 (3,7%), до $77,14 за баррель, что является максимумом с конца августа.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) выразили уверенность в способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, не были объявлены, что разочаровало инвесторов.

Также аналитики рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ожидается ответ Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Дальнейшее развитие кризиса в регионе может перерасти в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.