Спорт Экс-форвард Артем Милевский заговорил о начале тренерской карьеры

2024-10-11 11:32

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, который в настоящее время играет за медиафутбольный клуб IGNIS, завел разговор о начале тренерской карьеры.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины по большей части выполняет роль играющего наставника команды. Впрочем форвард признался, что уже планирует для себя, что станет профессиональным тренером.

"Трудно быть тренером, особенно в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Я немного устал бегать и хочется уже подсказывать. Однако пока мои наставления немного не доходят, надо себе подсказать и самому выходить.

Я тренер IGNIS с Артемом Марченко, как Гвардиола и Артета в Манчестер Сити. Пока - я Артета. А что будет дальше..." - рассказал Милевский Спорт-Экспресс Украина.

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