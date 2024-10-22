Экономика В Украине резко возросло число случаев банкротства физических лиц

2024-10-22 10:26

В Украине по состоянию на данное время открыто 651 дело о банкротстве физических лиц. За последние четыре месяца количество дел выросло почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.



Больше всего случаев банкротства зарегистрировано в Киеве и области, а также на Днепропетровщине. Подавляющая часть должников (64%) - люди в возрасте от 25 до 45 лет.



Отмечается, что уже открыто больше дел, чем за весь предыдущий год, тогда было рассмотрено 575 дел.



Заявления о банкротстве чаще всего подают люди от 25 до 45 лет (64,1% от всех случаев). На лиц старше 45 лет приходится еще 28,7% случаев банкротства.



По словам арбитражного управляющего Дениса Лихопека, текущий рост банкротств скорее всего связан с "отложенным спросом", чем с одним неким фактором.



"В начале войны людям было не до решения финансовых проблем, ведь действовали другие приоритеты. Также действовал мораторий на взыскание долгов, который впоследствии отменили, что и активизировало обращения к процедуре банкротства. В настоящее время формируется положительная судебная практика по этим делам", - отметил он.