Политика Белый дом: Байден пока не изменил позиции по ударам Украины вглубь роССии

2024-10-24 18:26

Президент США Джо Байден пока не изменил свою позицию относительно разрешения для Украины применять западное дальнобойное оружие по целям в глубине России на фоне подтверждений разведки о перебрасывании северокорейских войск в РФ.

Об этом сказал в ответ на вопросы журналистов советник Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Во-первых, мы внимательно следим за этим", – отметил он, комментируя сообщение о перемещении подразделений КНДР на территорию России.

В этой связи Кирби добавил, что оценки дальнейших намерений северокорейских военных остаются неизвестными, в том числе, будут ли они вовлечены россиянами в бои против Украины.

Поэтому на сегодня, по его словам, пока "нет никаких политических решений" относительно изменения позиции по дальнобойному оружию для Украины.

"В подходах президента не произошло никаких изменений относительно того, что мы предоставляем Украине и как они это применяют", – уточнил представитель Белого дома.