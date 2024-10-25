Курьезы Орбан публично заявил, что руководство Европейского Союза пытается лишить его власти

2024-10-25 12:29

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что руководство Европейского Союза пытается лишить его власти. Об этом политик заявил во время выступления перед своими поклонниками в Будапеште, сообщает Reuters.

"Мы понимаем, что у них в планах - марионеточное правительство, партия, которую они хотят нам навязать", - сказал Орбан, имея в виду новую центристскую проевропейскую партию Тиса Петера Мадьяра.

Венгерский премьер приравнял митинг своих сторонников к антисоветскому восстанию 1956 года в Будапеште.

"Мы понимаем, что они стремятся втянуть нас в войну в Украине, навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам", - заявил Орбан, намекая на Еврокомиссию.

 

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