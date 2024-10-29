Спорт Даниэль Дюбуа сделал прогноз второго боя Александра Усика и Тайсона Фьюри

2024-10-29 11:33

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша между Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам британца, в предстоящем поединке он отдает предпочтение соотечественнику и намерен бросить вызов победителю после боя.

"Я по-прежнему ставлю на победу Фьюри. Надеюсь, наш парень сделает это. Усик способный боец, поэтому Тайсон должен наброситься на него и задушить. Фьюри тоже ловкий боксер. Нас ждет отличный поединок. Я буду там и вызову победителя на бой.

Последние несколько имен привели меня к этой точке. Кто бы ни победил, я хочу с ним драться. Мне нужен еще один пояс", - приводит слова Дюбуа Seconds Out.

Напомним, реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.