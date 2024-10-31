Спорт Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание о бое против Усика

2024-10-31 09:31

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал сенсационное признание о противостоянии с Александром Усиком. По словам британца, он даже доволен тем фактом, что именно украинец нанес ему первое поражение в карьере.

"Если вы посмотрите хайлайты боя, то там только и видно, как на протяжении 30 секунд меня носит по сторонам. Весь поединок не был таким, но это то, что они используют. Так что я отдаю должное Усику, его семье и всем остальным. Мои поздравления.

Если кто-то и должен был меня победить, то я рад, что это сделал Усик, потому что он богобоязливый христианин и семьянин. Так что я отдаю должное этому парню", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.