Мир Трамп напомнил, что во время его каденции США победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки

2024-11-06 16:05

 

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах, заявил, что планирует положить конец войнам в мире.

Источник: Sky News со ссылкой на ночную речь Трампа перед его сторонниками

Прямая речь Трампа: "Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны".

Детали: Он заявил, что за время его каденции, "не было войн".

"В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордно короткие сроки, но у нас не было войн", – сказал Трамп.

Он также упомянул покушение на него в Пенсильвании в июле и добавил, что "Бог спас" его жизнь "не просто так".

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