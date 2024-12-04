Политика Германия и Китай провели стратегический диалог

2024-12-04 16:27

Германия выражает надежду, что Китай, как партнер Европы по совместному сотрудничеству, будет выполнять активную роль в урегулировании военного конфликта в Украине.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего официального визита в Китай.

Глава МИД КНР Ван И, со своей стороны, подчеркнул последовательную приверженность Китая способствованию мирным переговорам между сторонами.

Напомним, 2-3 декабря в Пекине состоялся VII германо-китайский стратегический диалог в сфере дипломатии и безопасности.

«Поддержание откровенного диалога и укрепление стратегических коммуникаций с Китаем имеют большое значение в турбулентной международной обстановке, а также способствуют глобальному миру и стабильности», - заявила глава МИД Германии.

«Германия придает большое значение своим отношениям с Китаем и твердо придерживается политики «Одного Китая», - подчеркнула Анналена Бербок.

«Отношения между Китаем и Германией, в целом, сохраняют позитивную динамику, принося значительную пользу обеим народам и выступая в качестве стабилизатора в отношениях между Китаем и Евросоюзом на международной арене», - заявил Ван И.

По его словам, Китай и Германия, будучи второй и третьей экономиками в мире, должны преодолевать проблемы и устранять препятствия всегда придерживаясь диалога и сотрудничества, отвергать устаревший менталитет «холодной войны», а также совместно решать внешние риски и глобальные вызовы.

«Политика Китая в отношении Германии остается стабильной и последовательной. Китай рассматривает Германию в качестве важного партнера в развитии сотрудничества на протяжении 52 лет со времени установления дипотношений», - заявил глава МИД Китая.

«Различия между обеими странами не должны быть преградами для развития сотрудничества, а разногласия – не должны становиться поводами для конфронтации. Конкуренция должна быть честной, а не «игрой с нулевой суммой», - подчеркнул Ван И.

Игорь Шевырев.