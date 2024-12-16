Политика Новая власть Сирии отреагировала на действия Израиля

2024-12-16 10:27

Лидер исламистской группировки Хайят Тахрир аш-Шам (HTS) Абу Мухаммед аль-Джулани (известный также как Ахмед аш-Шараа), руководивший наступлением повстанцев в Сирии, подверг критике Израиль за его удары по сирийской территории. Об этом сообщил телеканал Syria TV, который контролирует оппозиция.

"Аргументы Израиля слабы и больше не оправдывают их недавние нарушения", – заявил он и добавил, что "израильтяне явно перешли границы дозволенного в отношении Сирии, что угрожает неоправданной эскалацией в регионе".

По его словам, в настоящее время "измученная войной Сирия после многих лет конфликтов и междоусобий не допускает новых столкновений", и подчеркнул, что "приоритетом на данном этапе является восстановление и стабильность, а не вовлечение в споры, которые могут привести к дальнейшим разрушениям".

Аль-Джулани призвал международное сообщество срочно вмешаться и взять на себя ответственность по этой эскалации.

Лидер сирийской оппозиции также заявил, что дипломатические решения являются единственным способом обеспечить безопасность и стабильность и нежелательны "непродуманные военные авантюры".

Напомним, Израиль после прихода сирийской вооруженной оппозиции к власти нанес сотни ударов по военным и другим объектам в Сирии, мотивируя это необходимостью предотвратить возможные террористические угрозы в будущем. В частности, был уничтожен военный флот Сирии.