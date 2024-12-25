Спорт Экс-тренер Александра Усика посоветовал ему завершить карьеру и уйти непобежденным

2024-12-25 09:35

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его дальнейшей карьере.

По мнению специалиста, после победы над Тайсоном Фьюри в реванше украинец мог бы спокойно, не растратив все здоровье, уйти из бокса, поскольку он уже добился всего, чего можно, и доказывать ему больше нечего.

"Лично я предложил бы Усику завершить карьеру, просто уйти из спорта. Ему больше нечего доказывать. Он сделал все, что необходимо. Я бы не пытался больше соревноваться, я бы повесил перчатки на гвоздь.

Я слышал разговоры, что он хочет вернуться в крузервейт или перейти в бриджервейт, но я считаю, что будет мудро упаковать вещи и вернуться домой к своей семье, пока твое здоровье все еще в порядке. У него много денег, много успеха, у него одна из самых блестящих карьер в недавней истории бокса, и он непобедимый. Я хочу сказать, что это был бы хороший момент уйти сейчас из спорта.