Спорт Стало известно, почему Артем Довбик пропустил важную тренировку Ромы перед дерби с Лацио

2025-01-03 11:32

Рома устроила открытую тренировку, которую посетило три тысячи болельщиков, и приступила к подготовке к римскому дерби с Лацио, запланированному на 5 января.

В занятии вместе с командой не принимал участие украинский нападающий Артем Довбик.

 Тем не менее, как сообщает Il Romanista, отсутствие украинца не связано с возможным повреждением, а главный тренер "волков" Клаудио Раньери просто решил поберечь силы форварда.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 23 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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