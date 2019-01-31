Политика документ Православную церковь Украины зарегистрировали, как юрлицо - указан управляющий

2019-01-31 14:12 216

Новую православную церковь Украины зарегистрировали в Минюсте, как юридическое лицо.

Сведения об этом содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Местонахождение Киевской митрополии ПЦУ - ул. Трехсвятительская, 6.

В графе "органы управления юрлица" - "Митрополит Киевский и всея Украины". Так, управлять юрлицом будет Епифаний (в миру - Думенко Сергей Петрович).

Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года. Объединительный собор в Киеве избрал 15 декабря предстоятелем поместной православной церкви в Украине митрополита бывшей УПЦ КП Епифания (Думенко).

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