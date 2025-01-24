Политика Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом

2025-01-24 10:27

Новый государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует совершить свой первый зарубежный визит в Латинскую Америку, в частности, в Панаму. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Визит должен подчеркнуть серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США.

Госсекретарь США также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Эта поездка станет первой зарубежной для Рубио после того, как он принял присягу в качестве главного дипломата США 21 января.

Обычно первая поездка главы Госдепартамента США проходит к геополитически важному союзнику страны: предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон ездили в Японию и Германию соответственно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине

2025-01-24 16:44

В своем поздравлении с Рождеством Трамп пояснил, почему Канаде очень выгодно стать штатом США

2024-12-27 08:26

Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала

2024-12-24 09:24

Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату

2024-12-23 14:39

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине

2025-01-24 16:44

Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве

2025-01-24 14:39

Верховный комиссар ЕС отреагировала на заявление Трампа, что Европа сильно отстает в плане помощи Украине

2025-01-24 13:30

Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом

2025-01-24 10:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Стало известно, на каких условиях Администрация Трампа стремится добиться завершения войны в Украине 2025-01-24 16:44
Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве 2025-01-24 14:39
Верховный комиссар ЕС отреагировала на заявление Трампа, что Европа сильно отстает в плане помощи Украине 2025-01-24 13:30
Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом 2025-01-24 10:27