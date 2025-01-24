Политика Первый международный визит нового госсекретаря США связан с контролем над Панамским каналом

2025-01-24 10:27

Новый государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе планирует совершить свой первый зарубежный визит в Латинскую Америку, в частности, в Панаму. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Визит должен подчеркнуть серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США.

Госсекретарь США также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Эта поездка станет первой зарубежной для Рубио после того, как он принял присягу в качестве главного дипломата США 21 января.

Обычно первая поездка главы Госдепартамента США проходит к геополитически важному союзнику страны: предшественники Рубио Энтони Блинкен и Рекс Тиллерсон ездили в Японию и Германию соответственно.