Политика Чехия завершает подготовку плана ускоренной интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз

2025-01-27 13:32

Правительство Чехии подготовило рабочий документ, направленный на ускорение экономической и политической интеграции Украины и Молдовы в Европейский Союз, сообщает портал Euractiv Czechia.

Документ содержит конкретные предложения по интеграции обеих стран во внутренний рынок Европейского Союза, сосредотачиваясь на таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство и телекоммуникации.

Согласно документу, обе страны получат ощутимое вознаграждение и мотивацию продолжать работу над реформами, которые в конечном счете принесут пользу самому ЕС и его внутреннему рынку.

Документ предлагает расширить доступ украинских и молдавских компаний на рынок ЕС, в частности, через программы поддержки предпринимательства, такие как Erasmus для молодых предпринимателей. Также отмечается необходимость обучения местных структур проверке инвестиций для приведения их в соответствие с европейскими стандартами.

План предусматривает укрепление энергетической интеграции, включая расширение взаимосвязей с энергетическим рынком ЕС, содействие энергоэффективности, ядерной безопасности и независимости энергетических регуляторов. Это должно снизить зависимость от российкого экспорта и повысить устойчивость поставок.

Предложено включить Украину и Молдову в зону роуминга ЕС, улучшить кибербезопасность и гармонизировать стандарты защиты данных, чтобы обеспечить надежные цифровые взаимодействия.

Документ предлагает продолжить либерализацию двусторонней торговли с Украиной и Молдовой по окончании автономных торговых мер в 2025 году. Цель – создать долгосрочную основу для развития сельскохозяйственного экспорта из этих стран в ЕС.

Чешский план включает помощь в решении экологических проблем, таких как восстановление после последствий конфликта в Украине и адаптация к целям "Зеленого соглашения" ЕС.

Инициатива уже заручилась поддержкой восьми стран ЕС, включая Германию, Финляндию, Румынию и Швецию. Чехия также ведет переговоры с другими членами Союза, чтобы преодолеть сопротивление стран, таких как Венгрия и Словакия.

План будет официально представлен министрам ЕС 30 января чешским министром Мартином Дворжаком.