Спорт Даниэля Дюбуа жестко раскритиковали за вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику

2025-01-29 14:39

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт раскритиковал поступок чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, который бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику сразу после его реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он не понимает, зачем его соотечественник требует поединок от украинца, еще не разобравшись с Джозефом Паркером в ближайшем бою.

"Дюбуа сходит с ума. Он должен думать о Джозефе Паркере, потому что драться с ним не так уж и просто. Это безумие, потому что намечается большой и опасный бой, а потом уже вызывай Усика. Это не имеет смысла.

Он должен был сказать Усику: "Давай разберемся с этим в будущем, у меня есть дела с Паркером, если я смогу с ним справиться, то мы сделаем это".

Сейчас Дюбуа уверен в себе и сходит с ума, ему все равно. Поэтому такие парни проигрывают, потому что они игнорируют своих противников и смотрят в сторону более крупных боев", - приводит слова Уайта PunchJunkie.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эдди Хирн назвал единственного боксера, который способен составить конкуренцию Александру Усику

2025-01-25 16:45

Даниэль Дюбуа заявил, что не стоит верить заявлению Фьюри о завершении карьеры

2025-01-15 11:28

Авторитетный промоутер Эдди Хирн назвал единственного боксера, способного одолеть Александра Усика

2025-01-10 14:35

WBC признала Александра Усика лучшим боксером года, оказавшим влияние на мировой спорт

2025-01-08 11:28

Еще новости в разделе "Спорт"

Даниэля Дюбуа жестко раскритиковали за вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику

2025-01-29 14:39

Эксперты уверены, что Тайсон Фьюри вернется на ринг - назван вероятный соперник

2025-01-29 10:29

Эдди Хирн назвал единственного боксера, который способен составить конкуренцию Александру Усику

2025-01-25 16:45

Экс-звезда сборной Италии раскритиковал вингера Милана Рафаэля Леау, на которого ТОП-клубы не обращают внимание

2025-01-23 10:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Даниэля Дюбуа жестко раскритиковали за вызов обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику 2025-01-29 14:39
Эксперты уверены, что Тайсон Фьюри вернется на ринг - назван вероятный соперник 2025-01-29 10:29
Эдди Хирн назвал единственного боксера, который способен составить конкуренцию Александру Усику 2025-01-25 16:45
Экс-звезда сборной Италии раскритиковал вингера Милана Рафаэля Леау, на которого ТОП-клубы не обращают внимание 2025-01-23 10:27