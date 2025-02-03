Мир Китай жестко отреагировал на решение Трампа ввести новые пошлины на китайский экспорт

2025-02-03 13:32

Министерство торговли Китая осудило решение президента США Дональда Трампа ввести новые 10% пошлины на китайский экспорт в США, заявив о намерении обжаловать это решение во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести соответствующие контрмеры. Об этом свидетельствует заявление МИД Китая.

КНР выразил "глубокое разочарование" американскими действиями и подчеркнул намерение подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). Китай примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов, не уточняя конкретных действий. Однако следует отметить, что ВТО потеряла часть своей эффективности из-за невозможности формировать апелляционный орган, поскольку США блокируют назначение судей с 2019 года. Это значительно ограничивает возможности юридического разрешения торговых споров на глобальном уровне.

"Китай во время первого срока Трампа уже соответствовал симметричным пошлинам, однако его возможности в этом направлении ограничены тем, что объемы американского экспорта в Китай существенно меньше китайского экспорта в США", - говорится в заявлении.

Китай призвал США "рассматривать и решать свои проблемы с фентанилом и другими объективно и рационально, а не угрожать другим странам пошлинами". КНР утверждает, что причиной эпидемии смертей от фентанила в Соединенных Штатах является неспособность Америки обуздать наркозависимость, а не крупномасштабное производство или экспорт Китаем химических веществ, используемых в основном нелегальными лабораториями в Мексике для производства наркотика.