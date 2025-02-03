Политика Генсек НАТО Марк Рютте предупредил о новых целях военной агрессии рашистов

2025-02-03 16:41

Страны НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону, иначе россия "может что-нибудь попробовать так же, как в Украине". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Welt.

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это самый лучший способ избежать войны", - подчеркнул генсек и добавил, что Европа не должна "проявлять слабости" к россии.

Он считает, что опасность исходит не только из россии – китайцы также "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.

Рютте подчеркнул, что правительство Германии должно "тратить больше и производить больше", а также должно "последовательно продолжать" выбранный ею путь как в Европе, так и в Украине.

Генсек НАТО подчеркнул, что Германия "многое сделала правильно" с начала российского вторжения в Украину.

"Но, учитывая размер германской экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше", - подытожил Рютте.