Спорт Промоутер Александра Усика развеял слухи о поединке против перспективного боксера Мозеса Итаумы

2025-02-07 11:32

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО), высказался по поводу перспективного боксера Мозеса Итаумы (11–0, 9 КО).

Функционер заявил, что украинец не будет проводить бой с представителем Великобритании.

"Этот бой не состоится. Мы не рассматриваем такой вариант. Не думаю, что это реальный поединок. Я уважаю Итауму и его достижения на профессиональном ринге, но он не готов драться с Александром.

Мозес – невероятно талантливый боксер и является будущим этого вида спорта. В ближайшие пару лет он будет править дивизионом", - сказал Красюк для Boxing King Media.

В последнем поединке Итаума нокаутировал в первом раунде австралийца Демси Маккина.

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