Спорт Неймар сыграл свой первый матч за родной Сантос после 12-летнего отсутствия

2025-02-07 08:26

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар сыграл свой первый матч за родной Сантос после 12-летнего отсутствия.

В рамках чемпионата штата Сан-Паулу команда сыграла вничью с Ботафого Сан-Паулу (1:1).

Неймар начал поединок с замены, а сразу после перерыва вышел на поле и получил капитанскую повязку. На первых секундах Неймар получил неприятный удар мячом в пах, но затем продолжил игру.

За игру бразилец семь раз пробил по воротам соперника, однажды попал в створ, выполнил три удачные попытки дриблинга из семи попыток и создал два момента.