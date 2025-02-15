Политика На спецзаседении НАТО проанализируют заявления Трампа по завершению войны в Украине

2025-02-15 16:45

Заявления президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию между Украиной и россией будут предметом обсуждения на заседании министров обороны стран-членов НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте, передает Интерфакс-Украина.



"Мы все хотим, чтобы когда эти переговоры начнутся, Украина была в самом выгодном для нее положении. Это необходимо для того, чтобы была уверенность в том, что переговоры могут иметь успешный исход, а также, как об этом казал секретарь Пит Хегсет, очень важно, чтобы несмотря на то, какими будут результаты переговоров, это было на долгие века, чтобы это не было Минском-3. Мы не можем допустить его снова, нельзя еще раз допустить какую бы то ни было попытку путина в будущем вновь начать захватывать Украину километр за километром", - отметил он.



Также министры будут обсуждать вопрос об увеличении расходов на оборону.



"Мы должны тратить больше не только потому, что этого ожидают Соединенные Штаты Америки, потому что там ожидают, что и у Европы должна быть своя доля. Мы должны тратить больше, потому что осознаем, что угрозы, которые исходят от россии и других противников все больше нарастают. Это мы будем обсуждать сегодня", - подчеркнул Рютте.



Генсек НАТО отметил важность привлечения Украины ко всему, что касается Украины. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что телефонный звонок президента США Дональда Трампа с путиным состоялся без Украины и что предстоящая встреча с бункерным также будет без Украины, что выглядит как начало предательства Украины.



"Нужно будет подождать, чтобы увидеть, к чему это в итоге приведет, следует быть последовательными. Однако никто не спорит, что чрезвычайно важно, что когда речь идет об Украине, Украина должна быть активно задействована во всем, что происходит вокруг Украины", - считает Рютте.



Он также оценил телефонный разговор президента Трампа с бункерным.



"Создается такое впечатление, что это был успешный телефонный разговор. Мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Поэтому, несомненно, мы хотим быть уверены в том, что Украина находится в выгодной для себя позиции. Важно, что когда будет достигнуто мирное соглашение, чтобы оно было надолго, чтобы путин знал, что ему никогда больше не удастся даже предпринять попытку захватить даже клочок Украины. Это должно стать неизменной частью этих переговоров. Нет сомнений в том, что так же мыслит и президент Трамп и его американская команда. Поэтому и сегодня, и в ближайшие дни, и в ближайшие недели мы, несомненно, будем тесно координировать с союзниками", - заявил Рютте.