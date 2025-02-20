Спорт Супертяжеловес Джозеф Паркер заявил, что хотел бы выйти в ринг с Александром Усиком

2025-02-20 11:34

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер высказался о своем будущем после поединка с чемпионом мира по версии IBF в его дивизионе Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, если он победит британца, то хотел бы выйти в ринг с Александром Усиком или провести реванш с Энтони Джошуа.

"Это не гарантировано будет реванш с Джошуа. Велика вероятность, что это может произойти, но никогда не знаешь, что тебя ожидает.

Нужно сначала встретиться с Дюбуа и победить, но даже после этого никто не гарантирует реванш с Энтони или бой против Усика. Возможно это будет кто-то еще. Никогда не знаешь, кого в соперники тебе приготовили. Так что нужно встретиться с Дюбуа, а там посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Паркера Sky Sports.

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