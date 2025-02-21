Спорт Тренер Дюбуа уверен, что его боец в бое-реванше уложит Усика на ринг

2025-02-21 10:27

Тренер Тедди Атлас обещает высказался о возможном реванше между объединительным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком с обладателем титула IBF в этой же весовой категории Даниэлем Дюбуа.

Специалист считает, что британский боксер кардинально изменился со времен поединка с Александром.

"Если Даниэль снова подерется с Усиком, то это будет другой бой. Теперь это гораздо более опасный поединок для Усика, из-за перемен, который произошли с Дюбуа.

Даниэль нашел себя и теперь психологически более крепкий боец. Он верит в себя. Это опасная комбинация, когда смешивается уверенность, сила и способности", - приводит слова Атласа Seconds Out.

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