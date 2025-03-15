Спорт Бразильский боец ММА и кикбоксер Алекс Перейра подтвердил намерения сразиться с Усиком

2025-03-15 12:29

Бразилец Алекс Перейра подтвердил намерения сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком. Потенциальный поединок бывший кикбосер назвал "идеальным", сообщает Stake.

"У меня есть интересы и считаю, что это имеет значительное время. Я думаю, что между этими ребятами (Турки Аль аш-Шейхом и др.) существует партнерство с UFC, поэтому посмотрим, что случится.

Если бы мы говорили о том, какое сражение самое выгодное и лучшее для меня, то я бы сказал Дю Плесси. У Джона Джонса другая весовая категория, и есть другие параметры, но в идеале я действительно хочу боксировать с Усиком", – заявил Перейра.

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