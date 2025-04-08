Спорт Дэниель Дюбуа заявил о готовности хоть сейчас бросить перчатку Усику, Паркеру или Джошуа

2025-04-08 10:26

Британский боксер и обладатель титула IBF Дэниель Дюбуа заявил о готовности встретиться в ринге с Александром Усиком, Джозефом Паркером или Энтони Джошуа. Спортсмен опровергает слухи о том, что он избегает боев с титулованными соперниками.

"Усик, Паркер или Джошуа - боксеры, с которыми я хочу драться. Кто угодно из этой "большой тройки".

Слышал, что после сорванного боя с Паркером кто-то начал говорить, что я якобы кого-то избегаю. Честно? Сейчас я просто хочу кого-то побить. Лично я хочу драться с каждым из них. Просто сформируйте мне очередь из них", - сказал Дюбуа в интервью для talkSPORT Boxing.

В настоящее время команда британца пытается организовать титульный объединительный бой с Александром Усиком. Если эта встреча не состоится, Дюбуа может встретиться в ринге со своим соотечественником Дереком Чисорой, обязательным претендентом на титул IBF.