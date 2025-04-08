Спорт Дэниель Дюбуа заявил о готовности хоть сейчас бросить перчатку Усику, Паркеру или Джошуа

2025-04-08 10:26

Британский боксер и обладатель титула IBF Дэниель Дюбуа заявил о готовности встретиться в ринге с Александром Усиком, Джозефом Паркером или Энтони Джошуа. Спортсмен опровергает слухи о том, что он избегает боев с титулованными соперниками.

"Усик, Паркер или Джошуа - боксеры, с которыми я хочу драться. Кто угодно из этой "большой тройки".

Слышал, что после сорванного боя с Паркером кто-то начал говорить, что я якобы кого-то избегаю. Честно? Сейчас я просто хочу кого-то побить. Лично я хочу драться с каждым из них. Просто сформируйте мне очередь из них", - сказал Дюбуа в интервью для talkSPORT Boxing.

В настоящее время команда британца пытается организовать титульный объединительный бой с Александром Усиком. Если эта встреча не состоится, Дюбуа может встретиться в ринге со своим соотечественником Дереком Чисорой, обязательным претендентом на титул IBF.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эдди Хирн дал свой прогноз на бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и Дерека Чисоры

2025-04-02 11:28

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик заявил о намерении забрать пояс IBF у Даниэля Дюбуа

2025-03-19 13:34

WBO обязала Александра Усика провести защиту титула и назначила соперника

2025-03-13 12:30

Александру Усику установили четкие сроки, когда он обязан провести защиту пояса WBA

2025-03-08 13:34

Еще новости в разделе "Спорт"

Дэниель Дюбуа заявил о готовности хоть сейчас бросить перчатку Усику, Паркеру или Джошуа

2025-04-08 10:26

Хосеп Гвардиола впервые назвал причину готовящегося ухода из клуба звездного Кевина Де Брюйне

2025-04-07 11:33

Андрей Лунин по итогам принципиального поединка стал одним из худших игроков Реала

2025-04-03 12:30

Эдди Хирн дал свой прогноз на бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и Дерека Чисоры

2025-04-02 11:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Дэниель Дюбуа заявил о готовности хоть сейчас бросить перчатку Усику, Паркеру или Джошуа 2025-04-08 10:26
Хосеп Гвардиола впервые назвал причину готовящегося ухода из клуба звездного Кевина Де Брюйне 2025-04-07 11:33
Андрей Лунин по итогам принципиального поединка стал одним из худших игроков Реала 2025-04-03 12:30
Эдди Хирн дал свой прогноз на бой чемпиона IBF Даниэля Дюбуа и Дерека Чисоры 2025-04-02 11:28