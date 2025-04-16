Спорт Авторитетный тренер дал свой прогноз на будущий бой Усик - Дюбуа

2025-04-16 09:35

Авторитетный тренер Марк Тиббс поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Эксперт высказал мнение, что шансы Дюбуа на победу над украинским боксером достаточно высоки.

"Это настоящие 50 на 50. Если Даниэль с самого начала превратит поединок в технический бой, тогда да, это будет настоящий близкий реванш. Он знает, как биться с левшой, потому что он выбрал правильные удары в первом бою.

Дюбуа знает, как может удивить Усика. Поэтому реванш точно будет более близким боем, чем был первый поединок", - приводит слова тренера Seconds Out.

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