Спорт Рома намерена продать украинского форварда Артема Довбика, замену уже нашли

2025-04-16 14:39

Рома намерена попрощаться с нынешним главным тренером первой команды клуба Клаудио Раньери. Также клуб может продать украинского форварда Артема Довбика.

Отмечается, что несмотря на неопределенность с главным тренером, руководство клуба ищет варианты потенциальных новичков.

Как сообщает Calciomercato.com, Рома интересуется нападающим Удинезе Лоренцо Луккой. Именно он может заменить Довбика.

Известно что Удинезе хочет получить за своего игрока 30 млн евро, и Рома может встретить конкуренцию со стороны Наполи, который готов выплатить такую сумму. Кроме того, римляне и неаполитанцы могут также соперничать за возможность купить еще одного игрока Удинезе - защитника Умара Соле.