Спорт Дюбуа позволят побороться за звание абсолютного чемпиона, только если успеет договориться с Усиком

2025-04-18 09:29

Международная боксерская федерация (IBF) раскрыла подробности об обязательном претенденте на свой титул в супертяжелом весе, владельцем которого сейчас является Даниэль Дюбуа. Об этом сообщает The Ring.

В организации сообщили, что заказали проведение финального элиминатора между хорватом Филипом Хрговичем и кубинцем Фрэнком Санчесом.

Однако, отмечается, что приоритетное право на бой с британским обладателем пояса остается за его соотечественником Дереком Чисорой, а официально чемпиона обяжут провести защиту 22 апреля.

В то же время Дюбуа позволят побороться за звание абсолютного чемпиона, если он успеет договориться об объединительном поединке с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

"Мы обязали Санчеса и Хрговича начать переговоры о бое за первую позицию в рейтинге. Дюбуа и Чисору мы планируем уведомить о переговорах по обязательной защите титула 22 апреля.

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