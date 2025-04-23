Спорт Карл Фрэмптон считает, что у Дюбуа сейчас больше шансов на победу в поединке с Александром Усиком

2025-04-23 10:29

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон прокомментировал потенциальный реванш между обладателем титула IBF в тяжелом весе Даниэлем Дюбуа и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком. Об этом сообщает BoxNation.

Фрэмптон убежден, что украинский боксер остается фаворитом, однако британец сейчас имеет больше шансов на победу по сравнению с их первым противостоянием.

"Я думаю, что Даниэль имеет большой шанс. Несмотря на это, Усик все еще остается фаворитом в моих глазах. Судя по тому, как прошел первый бой, и по тому удару, каким бы он ни был... Я считаю, что удар был чистым, а Усик просто использовал ситуацию. Бой проходил в Польше, близко к Украине, и он был почти домашним боксером. Он просто использовал свой опыт: отдохнул, перегруппировался и вернулся в бой, и мы видели, что произошло - он выиграл. Я думаю, если бы рефери начал отсчет, Усик поднялся бы и продолжил боксировать. Я просто считаю, что он использовал свою мудрость, опыт, как бы показав, что удар был ниже пояса.

Даниэль сейчас лучше, чем был раньше. Я думаю, это все благодаря работе, которую он продолжает выполнять с Доном Чарльзом и Кираном Фарреллом, о котором часто забывают. У них просто чудесная сильная команда. Когда впервые представили Фаррелла как члена команды, я поднял брови и подумал: "Что за дела?" Но Дон Чарльз - великая личность, которая знает, как тренировать супертяжеловесов. Он знает, как правильно заложить им основу. И есть Киран Фаррелл, который как бы вытаскивает из тебя зверя, проводит тяжелые сессии на лапах, что также важно для большого супертяжеловеса. Я считаю, что сейчас Даниэль в лучшей позиции, чтобы выиграть этот бой, чем он был тогда", - сказал Фрэмптон.