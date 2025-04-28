Мир Официальный Пекин потребовал провести антимонопольную проверку продажи портов на Панамском канале

2025-04-28 11:33

Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) требует провести всестороннюю антимонопольную проверку сделки по продаже ряда портов, в том числе на Панамском канале.

"Концентрация предприятий не может происходить без разрешения, иначе возникает юридическая ответственность", - заявили в SAMR, подчеркнув, что стороны, участвующие в сделке с участием гонконгской компании CK Hutchison, не должны избегать антимонопольной проверки.

Ранее стало известно, что под давлением президента США Дональда Трампа гонконгская группа компаний Hutchison Holdings планирует продать порты Бальбоа и Кристобаль, расположенные на обоих концах Панамского канала. 90% акций оператора должны перейти к американскому консорциуму во главе с инвестором BlackRock.

По разным оценкам, сумма сделки составляет от 19 до 23 миллиардов долларов. Как отмечало агентство AFP, договор об управлении этими портами был автоматически продлен в 2021 году еще на 25 лет. Пекин критически относится к этой операции, опасаясь ограничения торгового оборота.