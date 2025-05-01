Спорт Ювентус до конца лета 2027 года продлил контракт с форвардом, который не сыграл ни одного матча за сезон

2025-05-01 12:30

Нападающий Ювентуса Аркадиуш Милик продолжит выступать за команду, несмотря на недавние травмы, о чем сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Милика с Ювентусом теперь будет действовать до конца лета 2027 года. Польский форвард присоединился к Ювентусу в начале сезона 2022/23 и внес свой вклад в победу в Кубке Италии в прошлом году.

В этом сезоне Милик еще не имел возможности играть в матчах из-за травм. В прошлом году он серьезно повредил колено во время сбора национальной команды Польши. В этом году он также имел проблемы с травмой голеностопа и мышечными недугами.

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