Спорт Зірковий екс-капітан Інтера Джузеппе Бергомі прокоментував результат фіналу Ліги чемпіонів

2025-06-02 13:32

Екс-капітан і захисник Інтера Джузеппе Бергомі прокоментував результат фіналу Ліги чемпіонів.

За словами італійця, ПСЖ домінував у кожному епізоді гри.

"Після перерви Інтер мав зрозуміти, що шансів повернутися в гру вже немає, і зосередитися на тому, щоб не пропустити більше. Натомість вони продовжували атакувати, залишаючи багато вільного простору, чим парижани блискуче скористалися.

Підопічні Луїса Енріке показали виняткове домінування на кожній ділянці поля. Це була гра неймовірно високого рівня з боку ПСЖ", - сказав Бергомі.

 

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