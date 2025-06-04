Спорт Хосеп Гвардіола прокоментував призначення Хаві Алонсо на посаду наставника мадридського Реала

2025-06-04 09:35

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував призначення Хаві Алонсо на посаду наставника мадридського Реала.

Каталонський фахівець вірить, що його співвітчизник має всі шанси на успіх у столиці Іспанії.

"Хаві Алонсо показав, на що він здатний у Леверкузені. У нього був непереможний рік. Він знайомий із клубом, знайомий із Реалом, і це ключовий момент.

Я розумію, що він схвильований, і бажаю йому всього найкращого. Мені не терпиться побачити, як усе піде. Ми часто спілкуємося, і я сподіваюся, що у нього все буде добре", - цитує Гвардіолу Marca.

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