Життя Трамп підтвердив, що може особисто помилувати скандального репера Шона "Diddy" Комбса

2025-06-04 13:34

Президент США Дональд Трамп прокоментував скандальну справу навколо репера Шона "Diddy" Комбса.

Артист наразі перебуває під слідством за звинуваченнями у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та організації розпусних вечірок. Попри тяжкість обвинувачень, Трамп не виключає можливості його помилування -за певних умов.

"Це не конкурс популярності. Я, звичайно, дивлюся на факти, якщо вважаю, що когось несправедливо засудили. Незалежно від того, подобаюся я їм чи ні, на мене це ніяк не вплине", -сказав політик під час пресконференції в Білому домі, передає Variety.

Трамп згадав, що раніше мав непогані стосунки з Комбсом, однак після початку політичної кар’єри їхній зв’язок зник.

"Раніше я йому дуже подобався, але здається, що коли я пішов у політику, наші стосунки зіпсувалися" - прокоментував він.

Політика запитали про ймовірність помилування репера через його попередні дії. Нагадаємо, раніше Трамп уже користувався президентським правом амністії -зокрема, помилував репера YoungBoy Never Broke Again та зіркове подружжя з шоу Chrisley Knows Best.

Наразі суд над Шоном Комбсом триває у федеральному суді Мангеттена, і деталі справи все ще активно розслідуються. Сам Трамп визнав, що не стежив уважно за розглядом, але відкритий до перегляду справи, якщо отримає переконливі факти.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выборы в Польше выиграл глава Института нацпамяти Навроцкий, который идет в фарватере Трампа

2025-06-02 11:33

Резкие заявления Трампа о сумашествии бункерного рекордно обвалили рынок ценных бумаг рф

2025-05-27 10:26

Рашисты впервые открыто признали насколько сильно боятся разозлить Дональда Трампа

2025-05-26 16:41

Зеленский заявил, что наращивать масштабы ударов по Украине рашистам позволяет безнаказанность

2025-05-26 14:39

Еще новости в разделе "Життя"

Трамп підтвердив, що може особисто помилувати скандального репера Шона "Diddy" Комбса

2025-06-04 13:34

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 4 червня – сьогодні ідеальний час для реалізації сміливих планів

2025-06-04 08:24

Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 3 червня – сьогодні слід сконцентрувати сили на роботі

2025-06-03 09:25

Погода на початок червня в Україні: зливи з грозами чергуватимуться з сухими та спекотними днями

2025-06-03 08:24
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Трамп підтвердив, що може особисто помилувати скандального репера Шона "Diddy" Комбса 2025-06-04 13:34
Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 4 червня – сьогодні ідеальний час для реалізації сміливих планів 2025-06-04 08:24
Гороскоп для усіх знаків зодіаку на 3 червня – сьогодні слід сконцентрувати сили на роботі 2025-06-03 09:25
Погода на початок червня в Україні: зливи з грозами чергуватимуться з сухими та спекотними днями 2025-06-03 08:24