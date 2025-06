Життя Трамп підтвердив, що може особисто помилувати скандального репера Шона "Diddy" Комбса

2025-06-04 13:34

Президент США Дональд Трамп прокоментував скандальну справу навколо репера Шона "Diddy" Комбса.

Артист наразі перебуває під слідством за звинуваченнями у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та організації розпусних вечірок. Попри тяжкість обвинувачень, Трамп не виключає можливості його помилування -за певних умов.

"Це не конкурс популярності. Я, звичайно, дивлюся на факти, якщо вважаю, що когось несправедливо засудили. Незалежно від того, подобаюся я їм чи ні, на мене це ніяк не вплине", -сказав політик під час пресконференції в Білому домі, передає Variety.

Трамп згадав, що раніше мав непогані стосунки з Комбсом, однак після початку політичної кар’єри їхній зв’язок зник.

"Раніше я йому дуже подобався, але здається, що коли я пішов у політику, наші стосунки зіпсувалися" - прокоментував він.

Політика запитали про ймовірність помилування репера через його попередні дії. Нагадаємо, раніше Трамп уже користувався президентським правом амністії -зокрема, помилував репера YoungBoy Never Broke Again та зіркове подружжя з шоу Chrisley Knows Best.

Наразі суд над Шоном Комбсом триває у федеральному суді Мангеттена, і деталі справи все ще активно розслідуються. Сам Трамп визнав, що не стежив уважно за розглядом, але відкритий до перегляду справи, якщо отримає переконливі факти.