Політика Марко Рубіо нагадав, що Вашингтон наполягає на продовженні прямих переговорів і якнайшвидшому завершенні війни в Україні

2025-06-09 13:32

Державний секретар США Марко Рубіо минулого вікенду провів телефонну розмову з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро. Під час бесіди сторони, зокрема, обговорили заходи, спрямовані на припинення війни в Україні, повідомила пресслужба Держдепу США.

"Лідери також обговорили поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. Держсекретар Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між росією та Україною для досягнення стійкого миру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбулися переговори делегацій України та Росії. За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених росією українських дітей. У свою чергу росіяни передали свій так званий "меморандум" і заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.

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