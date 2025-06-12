Мир Хвиля протестів в США: влада Техасу підтвердила масове розгортання посилених підрозділів Національної гвардії

2025-06-12 08:26

Губернатор Техасу Грег Ебботт повідомив про розгортання підрозділів Національної гвардії по всьому штату у відповідь на хвилю протестів, що спалахнули після рейдів проти нелегальних мігрантів.

"Національна гвардія Техасу буде розміщена в різних куточках штату для забезпечення миру та порядку", - зазначив Ебботт.

Він наголосив, що мирні акції не забороняються, однак попередив про відповідальність за пошкодження майна та насильство під час протестів.

Раніше телеканал KSAT-TV інформував, що гвардійців вже перекинули до Сан-Антоніо - одного з найбільш густонаселених міст штату. Очікується, що масштабні акції протесту відбудуться у середу та суботу.

Протести мігрантів поширилися по всій території США після низки рейдів, котрі провели співробітники міграційної та митної поліції США. У результаті десятки осіб затримали. Найбільш активні демонстрації відбуваються у Лос-Анджелесі, де влада вже запровадила комендантську годину в центрі міста. Президент Дональд Трамп також ухвалив рішення направити туди підрозділи Нацгвардії.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що в зону заворушень скерували й морську піхоту. Тим часом поліція Лос-Анджелеса повідомила про масові арешти - від початку протестів затримали щонайменше 378 осіб.

Раніше Трамп наказав направити 2000 військовослужбовців Нацгвардії у Лос-Анджелес через протести і сутички, які виникли через рейди Імміграційної та митної служби США. Він також наказав силовим відомствам придушити протести та видворити осіб, які перебувають у місті нелегально.