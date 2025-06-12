Політика Дональд Трамп вперше фактично визнав, що швидко втрачає міжнародний вплив

2025-06-12 13:35

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже не настільки впевнений у можливості домовитися з Іраном про припинення збагачення урану в межах ядерної угоди. Про це глава Білого дому розповів у подкасті Pod Force One.

У відповідь на запитання, чи вважає він, що Іран піде на згортання своєї ядерної програми, Трамп відповів, що принаймні так думав, але "зараз дедалі менше впевнений у цьому".

Він припустив, що Тегеран свідомо затягує перемовини.

"Я менш упевнений зараз, ніж був кілька місяців тому. Щось з ними сталося, я набагато менш впевнений у тому, що угоди буде досягнуто".

Водночас Трамп акцентував, що США не дозволять Ірану здобути ядерну зброю.

"Але це було б краще зробити без війни, без смертей, значно краще. Та я не бачу в них такого ж рівня ентузіазму щодо укладення угоди".

Своєю чергою, міністр оборони Ісламської Республіки Азіз Насірзаде пригрозив вдарити по військовим базам США на Близькому Сході у разі конфлікту, інформує IRNA.

За його словами, у відповідь на погрози з боку США, Тегеран готовий діяти жорстко.

"Сподіваюся, переговори завершаться успішно, проте, якщо нам буде нав’язане збройне протичтояння, втрати противника однозначно будуть вищими і в Сполучених Штатів не буде іншого вибору, окрім як залишити регіон, бо їхні бази розташовані в межах досяжності іранських військових, і вони без вагань атакуватимуть їх", - заявив міністр.