Спорт Український захисник Олександр Зінченко може перейти з Арсеналу до Мілану

2025-06-14 10:31

Захисник Арсеналу і збірної України Олександр Зінченко, за повідомленнями La Gazzetta dello Sport, цікавий італійському гранду. Цей інтерес виходить від Мілана, куди на посаду головного тренера повернувся Массіміліано Аллегрі.

Повідомляють, що новий керманич планує посилити склад гравцями лінії оборони.

Це необхідно у світлі того, що з команди нинішнім літом може піти Тео Ернандес, основний лівий захисник. Він цікавий Атлетіко з Мадрида.

Звідси зрозумілий інтерес до Зінченка, який може прийти йому на заміну.

Відомо, що один із представників італійської команди за безпосереднім дорученням від нового спортивного директора міланського клубу Іглі Таре цього тижня мав розмову з керівництвом англійської команди, під час якої обговорювали потенційний трансфер 28-річного українського футболіста.

Місцеве видання стверджує, що "россонері" вважають, що 15 мільйонів євро, у які їм може обійтися гравець "канонірів", ціна припустима і на неї можна погодитися, оскільки контракт гравця збірної України діє лише до кінця наступного сезону.

Однак водночас є певні труднощі.

Нині зарплата, яку Зінченко отримує у "канонірів", з вирахуванням податків становить 5 мільйонів євро на рік. А ця фінансова складова дещо ускладнює завдання щодо переходу гравця. Мілан прагнутиме вибити можливість проводити оплату частинами протягом кількох сезонів.

Альтернативою Зінченку можуть стати Андреа Камб'язо (Ювентус) та Дестіні Удоджі (Тоттенгем). Але вони дорожчі гравці. Також у сфері інтересів значиться Максим де Кейпер (Брюгге).

Окрім цього, Мілан може купити ще одного футболіста Арсенала, а саме захисника Якуба Ківьора, у разі якщо відбудеться продаж Маліка Тшау, оскільки він цікавий Баєру з Леверкузена.