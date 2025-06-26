Спорт Розкрито ймовірні причини розриву відносин Олександра Усика з промоутером Олександром Красюком

2025-06-26 10:27

Аналітик Гарет Девіс висловився про завершення співпраці чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з промоутером Олександром Красюком.

На думку експерта, таким чином український боксер вирішив заощадити кілька мільйонів доларів.

"Перше, що я подумав, коли дізнався цю новину - це ознака того, що Олександр Усик наближається до завершення кар'єри. Я думаю, люди починають підраховувати свої горошини - кому вони платять і що з цього отримують. Можливо, це дозволить йому заощадити кілька мільйонів.

Я можу помилятися, але мені здається, що це може бути фініш Усика, якщо він переможе Дюбуа. Я не впевнений, що він захоче продовжувати свою кар'єру. І для чого йому це? Він двічі переміг Джошуа, двічі переміг Ф'юрі, тепер, можливо, вдруге переможе Дюбуа. Чи справді він захоче залишитися в боксі і побитися з Паркером чи Кабаєлем? Напевно, він про це думає", - зазначив він.

Девіс вважає, що конфлікту між Усиком і Красюком немає.

Від Красюка звучали коментарі в дусі: "Це була чудова подорож", що він був благословенний бути частиною цього шляху. Це не виглядало як конфлікт. Усик просто дивиться на цифри, які він заробляє.

Можливо, з часом з’явиться більше інформації. Вони могли посваритися через щось - я не знаю. Але ймовірніше за все, справа не в сварці. Вони дуже добре ладнали", - наводить слова Девіса BoxNation.

Як відомо, поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.