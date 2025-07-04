Спорт Промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа дав свій прогноз на двобій свого боксера з Усиком

2025-07-04 16:44

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), поділився своїми очікуваннями від реваншу свого клієнта з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

За інформацією Воррена, британський боксер значно покращив свої навички за останні роки.

"Відтоді, як ми підписали його 9 років тому, він сильно змінився. Були складнощі, але він їх подолав. Його останні 3-4 бої, включно з першим боєм проти Усика - це докази того, що він здатен завдати йому шкоди.

А після цього - ще три перемоги над серйозними суперниками. І тепер він виходить проти боса хевівейту. Він у хорошій формі, йому 27 років. Це його шанс увійти в історію", - зазначив він.

Промоутер впевнений, що Дюбуа зможе здобути дострокову перемогу над українцем і завоювати титул абсолютного чемпіона світу.

"Якщо він потрапить - Усик впаде. А якщо ні - думаю, він зможе перебоксувати його. Але все залежить лише від цих двох хлопців", - наводить слова Воррена Frank Warren's Queensberry Promotions.

Як відомо, поєдинок за титул абсолютного чемпіона Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.