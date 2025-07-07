Політика Велика Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією, розірвані 14 років тому

2025-07-07 12:35

Велика Британія відновлює дипломатичні відносини з Сирією. Це стало результатом візиту міністра закордонних справ Девіда Леммі до Дамаску.

З нагоди відновлення дипломатичних відносин Леммі пообіцяв надати уряду Сирії 94,5 мільйона фунтів стерлінгів (129 мільйонів доларів). Оголошений пакет фінансової допомоги передбачає як термінову гуманітарну підтримку, так і довгострокове відновлення через розвиток освіти та інших сфер.

Велика Британія також послабила санкції, розморозивши активи центрального банку Сирії та низки компаній для стимулювання інвестицій, зберігаючи обмеження проти членів колишнього режиму.

Леммі підкреслив, що підтримка нового уряду важлива для побудови стабільного, безпечного та процвітаючого майбутнього для всіх сирійців.



"Стабільна Сирія знизить ризик нелегальної міграції, сприятиме знищенню хімічної зброї та подоланню терористичних загроз", - сказав посадовець.

Візит британського міністра, перший за 14 років, відбувся через кілька днів після указу президента США Дональда Трампа про припинення санкцій проти Сирії.