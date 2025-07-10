Спорт Усик відверто поділився думкою про свого титулованого суперника - володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа

2025-07-10 12:30

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) висловив свої думки про титулованого володаря IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

За словами українського боксера, британець заслуговує на можливість для реваншу.

"Даніель - хороший атлет, хороший боксер з відмінними навичками. Він здобув чудові перемоги у своїх останніх трьох поєдинках, він відмінний боєць.

Думаю, Даніель заслуговує на реванш", - зазначив Усик для The Ring.

Бій за абсолютне чемпіонство у важкій вазі відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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