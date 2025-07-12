Економіка Завдяки Трампу курс біткойна на торгах знову оновив історичний максимум

2025-07-12 14:36

Курс біткойна на торгах оновив історичний максимум завдяки підвищенню апетиту інвесторів до ризику і стійкому попиту з боку інституціоналів. Вартість біткойна під час сесії напередодні піднімалася до рекордних $112,022 тис., а на ранок четверга знижується на 0,5% і становить $111,185 тис, передає Reuters.

Підтримку біткойну надає сприятлива політика адміністрації президента США Дональда Трампа щодо криптовалют.

Крім того, компанія Trump Media & Technology Group, материнська компанія соцмережі Трампа Truth Social, хоче запустити криптовалютний ETF, який, зокрема, інвестуватиме в біткойн.

"Біткойн - єдиний відомий мені актив, який стає менш ризикованим у міру зростання в розмірі", - заявив глава Professional Capital Management Ентоні Помпліано.

Нагадаємо, у травні біткойн вперше перевищив 111 000 доларів, досягнувши рекордного максимуму.